Китаянка унизила бывших бойфрендов, пригласив их на свадьбу

Оригинальным способом решила отомстить своим бывшим парням одна китайская невеста.

Девушке не просто удалось найти человека, который поведет ее под венец. Она решила отомстить своим бывшим партнерам, которые причинили ей боль.

Невеста собрала парней всех вместе на своей свадьбе, и, чтобы месть была еще выразительнее, выделила для них специальный столик, на котором стояла табличка, гласившая Для бывших парней.

На видео со свадьбы, которое невеста выложила в соцсети, видно, что парни испытывают неловкость, оказавшись в столь щекотливой ситуации. Но в целом им удалось разрядить обстановку, перезнакомиться, и даже повеселиться.