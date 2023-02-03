В мозге семнадцатилетнего юноши нашли кисту, которая наполнена личинками глистов

В отделение неотложной помощи китайский пациент попал с жалобами на головокружение, мышечную слабость и головную боль.

Китайские врачи описали очень редкий случай альвеококкоза (паразитарное заболевание). Оно было обнаружено у 17-летнего юноши, сообщает Супер.ру.

Как следует из отчета медиков, опубликованного в научно-популярном издании N+1, подросток попал в отделение неотложной помощи больницы с жалобами на головокружение, мышечную слабость и головную боль.

Во время хирургического вмешательства в мозге молодого человека был обнаружен материал от ленточного червя, который является возбудителем альвеококкоза.

Пациенту сделали операцию и назначили курс противопаразитарного препарата. Через 2 месяца подросток восстановился, симптомы прошли.

Кроме пугающих подробностей, случай уникален еще и тем, что в 95 процентах заражений паразит образует в печени либо легких кисты, а на центральную нервную систему приходится всего 2 процента.

Источником гельминтоза чаще всего являются лисы. Но пациент заверил медиков, что он не контактировал с инфицированными животными