27-летний рэпер Yung Trappa умер в своей квартире в Петербурге

Следов насильственной смерти не обнаружено. Владимир Ширяев просто уснул и не проснулся. Накротические вещества в доме не обнаружены.

Как сообщает Фонтанка.ру, смерть не носит насильственный характер. Певец заснул в своей квартире в Петербурге и утром уже не проснулся.

Следов присутствия наркотиков в доме нет. Причины смерти в данный момент выясняются.

В конце 2022 года рэпер вышел из-под ареста, он был отпущен под подписку о невыезде.

Под стражу исполнителя взяли в 2021 году, выдвинув ему обвинение в изнасиловании двух девушек, насильственные действия, по мнению свидетеля, сопровождались угрозой убийства.