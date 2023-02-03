27-летний рэпер Yung Trappa умер в своей квартире в Петербурге
2023-02-03 18:35
Следов насильственной смерти не обнаружено. Владимир Ширяев просто уснул и не проснулся. Накротические вещества в доме не обнаружены.
Как сообщает Фонтанка.ру, смерть не носит насильственный характер. Певец заснул в своей квартире в Петербурге и утром уже не проснулся.
Следов присутствия наркотиков в доме нет. Причины смерти в данный момент выясняются.
В конце 2022 года рэпер вышел из-под ареста, он был отпущен под подписку о невыезде.
Под стражу исполнителя взяли в 2021 году, выдвинув ему обвинение в изнасиловании двух девушек, насильственные действия, по мнению свидетеля, сопровождались угрозой убийства.
Опубликовано: Храмова Оксана