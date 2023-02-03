Арнольд Шварцнеггер едва не сыграл роль Ермака в одноименном советском фильме

За роль Ермака в одноименном советском фильме Арнольд Шварцнеггер даже согласился снизить гонорар наполовину, но режиссер не увидел его в этой роли.

Когда американская компания заявила о готовности вложить немалые деньги в съемки фильма о Ермаке, это было воспринято режиссерами Валерием Усковым и Владимиром Краснопольским на ура, ведь проект предполагал дорогостоящие съемки. Но условием компании было задействование американских кинозвезд.

На роль Кучума рассматривали Шона Коннери, а Ермака Курта Рассела и Арнольда Шварцнеггера. Последнего посоветовал продюсер Дино де Лаурентис. Шварцнеггер был готов сниматься за половину гонорара, так ему понравился материал.

Но Усков был против, потому что не видел совпадения в типаже русского казака и австрийского актера-бодибилдера. А вот Владимир Краснопольский говорил, что контракт со Шварцнеггером был подписан, но дело сорвалось из-за событий в Литве в 1991 году. В результате проект остался русским, а Ермака сыграл Виктор Степанов.