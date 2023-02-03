Телеведущая Юлия Барановская не против родить четвертого ребенка

У телеведущей Юлии Барановской уже подрастает двое сыновей и дочь, но многодетная мама не хочет останавливаться на достигнутом.

По словам Юлии Барановской, когда ее дети стали взрослыми и самостоятельными, она стала скучать по временам, когда они были маленькими, что естественно для любой любящей мамы.

На вопрос о ребенке какого пола она мечтает, Барановская сказала, что в этом вопросе приоритета у нее нет, хотя с мальчиками у нее получается лучше.

Юлия рассказала, что ей часто советуют взять и родить, если уж так хочется ребенка, но сама она отвечает, что для нее этот рецепт не работает. Она хочет полноценную семью, чтобы у детей присутствовал пример обоих родителей.