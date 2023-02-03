Что такое мотивация, и каким образом она творит успех

В психологии мотивация является одним из базовых понятий, которое двигает все внутренние и внешние психологические и физические процессы.

На специальных тренингах, посвященных постановке целей, активации мотивационных процессов уделяется самое пристальное внимание. Должно быть нечто, что зажигает вашу цель огнем жизни, какой бы эта цель ни была, и заставляет вас идти вперед, преодолевая возникающие на пути препятствия.

Что может стать вашей мотивацией? Да, что угодно. На самом деле мотивация это всегда или почти всегда ответ на вопрос: Почему ты хочешь именно этого?

Сформулировать свои желания, выявить их побудительные причины, осознать их на качественно ином, более высоком уровне и сделать частью своей повседневной реальности: вот те необходимые шаги, которые вам следует предпринять, если вы действительно хотите заняться изменением, переустройством и улучшением вашей жизни.