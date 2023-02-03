Энтони Блинкен отложил визит в Китай после того, как над США пролетел китайский шар-шпион

Случайный полет китайского исследовательского зонда вылился в дипломатический скандал, а Госсекретарь США был вынужден, по его заявлению, отменить свой запланированный визит в КНР.

Госсекретарь США Энтони Блинкен объявил об отсрочке своего визита в Китай, который должен был начаться в пятницу, 3 февраля, после того, как над страной был замечен китайский воздушный шар-шпион.

Власти США в течение дня скандально реагировали на появление этого объекта в небе над страной.

Президент Джо Байден колебался над принятием решения: сбивать или не сбивать этот шар, который по заявлению Пентагона вел разведдеятельность.

Первоначально власти якобы боялись, что атака на объект может вызвать случайные жертвы среди мирного населения или причинить иной ущерб, но к вечеру того же дня Байден был готов дать команду на перехват.

Китай в свою очередь заявил, что речь идет о исследовательском зонде, который из-за западных ветров отклонился от первоначального маршрута. Зонд по уверению КНР проводит исследования в области климата.