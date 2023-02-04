Этот техасский зоопарк позволит вам назвать таракана или грызуна в честь вашего "трудного" босса или бывшего
Ежегодный сбор средств в зоопарке Сан-Антонио позволяет называть тараканов, грызунов или растения в честь бывших или других неприятных вам людей.
Техасский зоопарк позволяет вам назвать таракана, грызуна или растение в честь вашего "трудного" босса или бывшего, который сделал вам плохо, а затем наблюдать, как его скармливают животным.
Возможность пожертвовать и назвать животное или растение в честь бывшего возлюбленного открыта до Дня Святого Валентина.
Пожертвование в размере 5 долларов позволит назвать растение в честь бывшего, 10 долларов - таракана, а пожертвование в размере 25 долларов - грызуна.
За свои пожертвования участники также получат цифровую открытку ко Дню Святого Валентина и дополнительную открытку, отправленную их бывшему партнеру, в которой говорится, что они назвали таракана, грызуна или овоща в их честь и скормили животному в зоопарке.
Зоопарк также предлагает особую услугу за 150 долларов для тех, чей бывший партнер, босс или лучший друг действительно сделали 2022 год "трудным", чтобы создать персонализированное видео о том, как грызуна, овоща или таракана кормят животным. Зоопарк ограничил это обновление первыми 20 покупками.
Опубликовано: Храмова Оксана
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