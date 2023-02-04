Подросток-инвалид, найденный мертвым с личинками и мухами на ее теле, был жертвой предполагаемого родительского пренебрежения

Подросток-инвалид умерла после того, как родители оставили ее в состоянии, "не пригодном для животных". Спасатели обнаружили тело Кейли Титфорд с мухами и личинками на нем и сильно отросшими ногтями.

Сотрудники службы экстренной помощи описали душераздирающую сцену, когда родители 16-летней Кейли Титфорд вызвали их домой.

Один фельдшер сказал, что зловоние в спальне подростка было настолько сильным, что его "вырвало", сообщает ITV news .

Согласно новостному сообщению, спасатели обнаружили тело Титфорд с мухами и личинками на нем, а ее ногти не стриглись как минимум шесть месяцев.

У Титфорд была расщелина позвоночника, врожденное заболевание, и она пользовалась инвалидной коляской, потому что не могла ходить.

Девушка умерла в возрасте 16 лет в октябре 2020 года. В то время она весила 321 фунт, и язвы покрывали ее нижнюю часть тела.

Патологоанатом зафиксировал причину смерти Кейли как "воспаление и инфекцию в обширных областях изъязвления, вызванные ожирением и его осложнениями, а также неподвижность у девочки с расщелиной позвоночника и гидроцефалией", - сообщает The Guardian.

Прокурор Кэролайн Рис К.К. заявила, что подросток жил в условиях, "не подходящих для животных", на момент ее смерти и описал, как подростку пришлось помочиться на пол.

Суд услышал, что среди грязи и мусора в спальне подростка было много картонных коробок с едой навынос, фритюрница и упаковка из McDonald's.

Ее отец, Алун Титфорд, предстал перед судом в Королевском суде Уэльса за непредумышленное убийство по грубой небрежности. Он отрицал все обвинения.

Мать Титфорда, Сара Джейн Ллойд-Джонс, признала себя виновной по тем же обвинениям в декабре 2022 года, сообщает BBC.