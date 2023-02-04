Рак занимает вторую строку в причинах смерти в Германии

После сердечно-сосудистых заболеваний рак по-прежнему является второй по значимости причиной смерти в Германии, сообщает Минздрав республики.

Согласно последним данным, в Баварском раковом регистре за 2019 год было зарегистрировано 68 760 новых случаев, из которых 36 834 (около 54 процентов) были у мужчин и 31 914 (около 46 процентов) у женщин (по состоянию на 31 декабря 2022 года).

По данным Минздрава, наиболее распространенным типом рака был рак молочной железы (10 503 случая), за ним следуют рак предстательной железы (9637), рак толстой кишки (8431) и рак легких (6016).

По случаю Всемирного дня борьбы с раком в эту субботу (4 февраля) министр здравоохранения Баварии Клаус Холечек призвал всех проходить регулярные осмотры: «Никто не должен уклоняться от обследования из-за боязни возможных диагнозов. Многие виды рака можно вылечить, если они обнаружены на ранней стадии. Вот почему тесты на раннее выявление важны для всех. Профилактика — лучшая страховка».

В настоящее время существует множество методик по раннему выявлению таких заболеваний, как рак молочной железы, рак толстой кишки, рак шейки матки, рак кожи и рак предстательной железы.

По словам Холечека, есть положительная тенденция.

«В 2014 году у 571 из 100 000 жителей Баварии был выявлен рак. Несмотря на демографическое развитие, в 2019 году было зарегистрировано всего 555 случаев на 100 тысяч жителей», - подчеркнул он.

Министр напомнил, что в профилактике рака не менее важен здоровый образ жизни. Те, кто ведет здоровый образ жизни, снижают свой личный риск заболеть раком или другими заболеваниями.

«Отказ от курения, достаточная физическая активность и упражнения, сбалансированное питание, мало алкоголя, недопущение ожирения — это вещи, на которые каждый может обратить внимание в повседневной жизни и которые имеют профилактический эффект», — сказал эксперт.

Примерно половины всех случаев рака можно избежать, если вести здоровый образ жизни, отметил он.



Рак регистрируется в Баварском регистре рака с 1998 года. С 2017 года этим в расширенной форме управляет Государственное управление здравоохранения и безопасности пищевых продуктов. Цель состоит в том, чтобы оптимизировать клиническую помощь больным в регионах, не допустить избыточного и недостаточного снабжения и уточнить любые эпидемиологические скопления.

