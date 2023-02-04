G7 и Австралия договорились об ограничении цен на российские нефтепродукты

Вслед за странами-членами ЕС, страны G7 и Австралия также договорились о потолке цен на российские нефтепродукты.

Согласно совместному заявлению, группа крупных промышленно развитых стран и Австралия в пятницу установили предельные цены в размере 100 долларов за баррель (159 литров) для таких видов топлива, как дизельное топливо, и 45 долларов за баррель для таких продуктов, как мазут.

Этот шаг направлен на то, чтобы «помешать России получить прибыль» способствовать стабильности на энергетических рынках.

Страны-члены ЕС договорились об аналогичных верхних ценовых пределах в пятницу.

В начале декабря ЕС, семь крупнейших промышленно развитых стран (G7) и Австралия ввели ограничение цен на российскую морскую нефть в размере 60 долларов за баррель.