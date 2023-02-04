Умерла актриса Мелинда Диллон из фильма Спилберга «Близкие контакты третьей степени»
2023-02-04 12:14
Голливудская звезда, дважды номинированная на "Оскара", скончалась в возрасте 83 лет. О причине смерти информации нет.
Лица из близкого окружения сообщили о смерти сегодня, хотя женщина скончалась 9 января.
О причинах ухода актрисы не сообщается. Коллеги по цеху высказали искренние соболезнования родным и близким и выступили с добрыми словами в адрес умершей.
People цитирует Барбару Стрейзанд:
«Мелинда Диллон была замечательной актрисой с удивительной деликатностью. Пусть она упокоится с миром».
Актрису многие помнят по роли в фантастической драми Стивена Спилберга "Близкие контакты третьей степени". Мелинда дважды была номинирована на премию "Оскар".
Опубликовано: Храмова Оксана