В Беларуси сузился список диагнозов, с которыми не берут в армию

Изменения перечня болезней, позволяющих признать призывника негодным к службе в армии, опубликованы на Национальном правовом портале РБ.

Список причин, по которым молодые люди призывного возраста признаются негодными сузился.

Например, ранее на службу не призывали тех, кто весил более 90 кг. Этот показатель изменился, теперь негодным к службе могут признать молодого человека, у которого вес превышает 100 кг.

Пойдут служить и те, кто имеет диагноз «ожирение 2-й степени».

Кроме того, будут призываться молодые люди с гипертензией 1-й и 2-й степени, близорукостью не более -8 и диагнозом «бронхиальная астма», если приступов не было в течение 5-и лет.