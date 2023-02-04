Пекин обвинил США в спекуляциях и шумихе вокруг китайского аэростата

МИД Китая заявил, что аэростат, замеченный над США, серьезно отклонился от маршрута из-за ветра и выразили сожаление по этому поводу.

Вместе с тем официальный представитель ведомства Ван И сказал, что в Китае считают неприемлемы спекуляции и шумиху вокруг аэростата.

Он обвинил американских политиков и СМИ в попытках использовать данную ситуацию для нападок и дискредитации Китая.

Тем временем выяснилось, что над Южной Америкой пролетает еще один китайский воздлушный аэростат.