Пекин обвинил США в спекуляциях и шумихе вокруг китайского аэростата
2023-02-04 15:37
МИД Китая заявил, что аэростат, замеченный над США, серьезно отклонился от маршрута из-за ветра и выразили сожаление по этому поводу.
Вместе с тем официальный представитель ведомства Ван И сказал, что в Китае считают неприемлемы спекуляции и шумиху вокруг аэростата.
Он обвинил американских политиков и СМИ в попытках использовать данную ситуацию для нападок и дискредитации Китая.
Тем временем выяснилось, что над Южной Америкой пролетает еще один китайский воздлушный аэростат.
Опубликовано: Светлана Репина