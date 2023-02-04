Times: Джонсон и Трасс намерены вернуться в большую политику

Два экс-премьера Великобритании Борис Джонсон и Лиз Трасс намерены вернуться в большую политику.

4 февраля британская газета The Times сообщила о том, что два бывших премьер-министра Соединённого Королевства Борис Джонсон и Лиз Трасс «вселяют надежду на шоковое возвращение» в большую политику.

По данным Times, в ближайшее время Трасс намерена вступить в заочный спор с действующим британским премьером Риши Сунаком, упрекнув его в неверно выбранном курсе экономики.

В свою очередь, Джонсон ранее уже отмечал недостаточно решительное поведение официального Лондона в украинском вопросе, призвав правительство Сунака, а также западных союзников киевского режима передать Вооружённым силам Украины истребители, дальнобойные ракеты и другие вооружения.