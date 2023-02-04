Отключение электроэнергии в Одессе из-за крупной аварии в сети
Одесса была обесточена, начиная с утра субботы после крупной аварии в системе электроснабжения.
«На одной из высоковольтных подстанций, снабжающих город Одессу электроэнергией, сегодня утром вышел из строя трансформатор, который ремонтировался после повреждения в результате атаки российских войск», — сообщил в субботу в своем Telegram-канале энергопоставщик Укрэнерго.
По данным Укрэнерго, ситуация в окрестностях лучше, и в большинстве районов электроснабжение обеспечено.
Одесская область является одним из наиболее пострадавших от российских ракетных обстрелов районов.
«Все высоковольтные подстанции области получили повреждения», - сообщили в Укрэнерго.
Хотя ущерб может быть частично устранен с помощью резервных устройств, существуют значительные ограничения в электроснабжении.
Опубликовано: Тарас Медведев