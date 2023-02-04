Fox News: войска США сбили китайский зонд по приказу Байдена
2023-02-04 22:46
Вечером 4 февраля американские военные произвели перехват китайского зонда, который предположительно является разведывательным.
В субботу вечером вооружённые силы Соединённых Штатов провели операцию по перехвату китайского аэростата над побережьем своей страны, сбив воздушный шар. После удара по небесному объекту корабли военно-морских сил США приступили к проведению операцию по подбору его обломков.
Примечательно, что ранее пресс-служба Министерства иностранных дел Китая признала, что зонд принадлежит КНР, однако в ведомстве отметили, что объект является метеорологическим.
Опубликовано: Ткачёв Андрей