Fox News: войска США сбили китайский зонд по приказу Байдена

Вечером 4 февраля американские военные произвели перехват китайского зонда, который предположительно является разведывательным.

В субботу вечером вооружённые силы Соединённых Штатов провели операцию по перехвату китайского аэростата над побережьем своей страны, сбив воздушный шар. После удара по небесному объекту корабли военно-морских сил США приступили к проведению операцию по подбору его обломков.

Примечательно, что ранее пресс-служба Министерства иностранных дел Китая признала, что зонд принадлежит КНР, однако в ведомстве отметили, что объект является метеорологическим.