Журналисты газеты Sabah утверждают, что у властей США нет никаких рычагов давления на другие страны, кроме угрожающей риторики во внешней политике.

В воскресенье издание Sabah опубликовало статью, авторы которой утверждают, что правительство Соединённых Штатов нередко прибегает к прямым угрозам и ультиматумам в случаях, когда политика санкций не работает. В частности, ранее власти США пытались угрожать Турции, когда она покупала у России ракетные комплексы С-400.

По данным агентства Sabah, сейчас американское правительство пытается надавить на администрацию Анкары, угрожая не поставить турецким войскам истребители F-16 в случае, если Тайип Эрдоган не одобрит вступление Швеции и Финляндии в НАТО.