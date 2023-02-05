Фёдор Емельяненко проиграл нокаутом Райану Бейдеру в прощальном бою

Российский боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко потерпел поражение в своём последнем бою под эгидой организации Bellator.

Утром 5 февраля в США состоялся прощальный бой российского бойца MMA в тяжёлой весовой категории Фёдора Емельяненко, который второй раз сразился с американцем Райаном Бейдером за звание чемпиона Bellator. В первом же раунде Емельяненко потерпел поражение техническим нокаутом, пропустив множество ударов во время нахождения на земле. После данного боя Фёдор Емельяненко завершил спортивную карьеру.

Примечательно, что Емельяненко уже проигрывал Бейдеру, также потерпев поражение в первом раунде уже на 35-ой секунде, пропустив удар после нокдауна.