Интерфакс: Китай выразил США недовольство по поводу сбитого аэростата

Пекин предъявил протест Вашингтону. Поводом стал сбитый американцами гражданский беспилотный аэростат, залетевший на территорию США.

По заявлению МИД КНР, Пекин протестует против нападения США на мирный гражданский аэростат.

Из сообщения на сайте китайского внешнеполитического ведомства:

"Китай выразил США сильное недовольство и протест против применения Соединенными Штатами силы для нападения на гражданский беспилотный аэростат"

Далее в заявлении упоминается о том, что Китай несколько раз сообщал США о том, что аэростат - мирный гражданский объект, залетевший на территорию Америки по ошибке.

В МИД Китая напомнили, что Пентагон согласился с тем, что аэростат не несет военной или иной угрозы.

Несмотря на это, "американская сторона настояла на применении силы, явно перегнув палку и серьезно нарушив международную практику".

Китайский МИД заявил о своем намерении "решительно защищать законные права и интересы соответствующих предприятий, сохраняя при этом право принимать дальнейшие необходимые ответные меры".