Юрий Лоза написал и выпустил новую песню
Композиция рассказывает о встрече мужчины с любимой женщиной, которая когда-то отвергла лирического героя.
Автор хита "Плот" выпустил песню под названием "Мадам". Как сообщает Рамблер, Юрий Лоза написал об этом в своем Telegram-канале.
"Мужик сказал, мужик сделал. Вот новая песня", — подчеркнул музыкант и поделился ссылкой на свою композицию в YouTube.
Композиция рассказывает о встрече мужчины с любимой женщиной, которая когда-то отвергла лирического героя.
"Песни пишутся по-прежнему, однако сегодня показать их можно лишь через интернет. Радио и телевидение отданы молодым, которые за счет массового сознания обеспечивают рейтинг", — добавил музыкант.
Ранее Лоза признавался, что ему безразличны украинские санкции, под которые он попал.
Опубликовано: Светлана Гарусева