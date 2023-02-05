Юрий Лоза написал и выпустил новую песню

Композиция рассказывает о встрече мужчины с любимой женщиной, которая когда-то отвергла лирического героя.

Автор хита "Плот" выпустил песню под названием "Мадам". Как сообщает Рамблер, Юрий Лоза написал об этом в своем Telegram-канале.

"Мужик сказал, мужик сделал. Вот новая песня", — подчеркнул музыкант и поделился ссылкой на свою композицию в YouTube.

Композиция рассказывает о встрече мужчины с любимой женщиной, которая когда-то отвергла лирического героя.

"Песни пишутся по-прежнему, однако сегодня показать их можно лишь через интернет. Радио и телевидение отданы молодым, которые за счет массового сознания обеспечивают рейтинг", — добавил музыкант.

Ранее Лоза признавался, что ему безразличны украинские санкции, под которые он попал.