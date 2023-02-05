Svenska kraftnat: Швеция столкнется с дефицитом электроэнергии

Представитель шведского оператора электросетей Маттиас Йонссон заявил, что к 2027 году страна столкнется дефицитом электроэнергии.

По его словам, потребности промышленности Швеции в электроэнергии растут быстрее, чем ее производство.

В компании считают, что стране необходимо переходить на использование ветровой энергии в ближайшее время.

А в долгосрочной перспективе Швеции потребуются новые ветровые станции и атомные электростанции.