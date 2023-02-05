Svenska kraftnat: Швеция столкнется с дефицитом электроэнергии
2023-02-05 13:37
Представитель шведского оператора электросетей Маттиас Йонссон заявил, что к 2027 году страна столкнется дефицитом электроэнергии.
По его словам, потребности промышленности Швеции в электроэнергии растут быстрее, чем ее производство.
В компании считают, что стране необходимо переходить на использование ветровой энергии в ближайшее время.
А в долгосрочной перспективе Швеции потребуются новые ветровые станции и атомные электростанции.
Опубликовано: Светлана Репина
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Храмова Оксана
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