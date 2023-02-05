В Казахстане отменили спектакль из-за участия в нем стриптизера Сергея Глушко

По одной из версий, коллективу спектакля «НеДетские басни» не дали выступить в Алма-Ате из-за того, что в постановке занят Тарзан.

Сергей Глушко, известный как Тарзан, поддерживает СВО на Украине. Стриптизер-живописец был не против и сам полнить ряды бойцов-добровольцев. Глушко заявил: русский мир «был, есть и будет», никакая «нежить» из НАТО этому не помешает, сообщает Экспресс газета.

Но такая позиция знаменитости не всем по душе. Поговаривают, будто именно из-за Тарзана коллективу спектакля «НеДетские басни» не дали выступить в Казахстане. В этой постановке артист играет одну из главных ролей.

Как стало известно изданию, спектакль «НеДетские басни» был запланирован в Алма-Ате на 15 марта, но он не состоится. Продажа билетов на эту постановку в Казахском национальном театре драмы им. Мухтара Ауэзова приостановлена.

В самом культурном учреждении заявили, будто вообще не заключали договор с российскими артистами. Мол, предполагающий сотрудничество документ не подписали без объяснения причин. Тогда как местные СМИ пишут, что постановка снята из-за политической позиции Сергея Глушко.

Впрочем, ответственная за организацию гастролей актриса «НеДетских басен» Людмила Лосева об отмене спектакля ничего не знает.

Изданию «Подъем» она сообщила, что никаких реальных оснований для отказа от постановки у театра нет. На руках у Лосевой имеется подписанный договор. По мнению Людмилы, коллектив страдает из-за происков конкурентов.