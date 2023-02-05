В Иерусалиме растет волна вандализма на христианские святыни
В день Сретения еврейский экстремист проник во францисканскую церковь, чтобы разбить статую Христа, это уже пятый подобный инцидент в Иерусалиме за последние несколько недель.
Израильская полиция арестовала американского туриста, подозреваемого в акте вандализма в отношении статуи Христа в часовне в Старом городе Иерусалима в четверг, 2 февраля.
Хранитель церкви Маджид ар-Ришк объяснил, что этот еврей, вооруженный молотком, «ударил по статуе Христа».
Свидетели утверждают, что мужчина также заявил после акта вандализма о своей «неприязни к идолам» — христианским представлениям, которые, по мнению некоторых радикально настроенных евреев, оскверняют священный город Иерусалим.
Опубликовано: Тарас Медведев
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Храмова Оксана
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