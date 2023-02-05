Шмыгаль: 40% потребителей в Одессе остаются без электроснабжения
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что на данный момент 40% потребителей в Одессе остаются без электроснабжения.
5 февраля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своём официальном Telegram-канале сообщил о том, что на данный момент ситуация с электроснабжением в Одессе остаётся плачевной, в городе продолжают действовать экстренные отключения света.
Шмыгаль уточнил, что в городе Одесса 40% потребителей до сих пор остаются без электроснабжения после произошедшей вчера аварии на местной подстанции.
Чиновник добавил, что ремонтные работы на повреждённой при пожаре подстанции под Одессой продолжаются.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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Храмова Оксана
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