Шмыгаль: 40% потребителей в Одессе остаются без электроснабжения

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что на данный момент 40% потребителей в Одессе остаются без электроснабжения.

5 февраля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своём официальном Telegram-канале сообщил о том, что на данный момент ситуация с электроснабжением в Одессе остаётся плачевной, в городе продолжают действовать экстренные отключения света.

Шмыгаль уточнил, что в городе Одесса 40% потребителей до сих пор остаются без электроснабжения после произошедшей вчера аварии на местной подстанции.

Чиновник добавил, что ремонтные работы на повреждённой при пожаре подстанции под Одессой продолжаются.