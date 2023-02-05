Использованные маски, испачканные губной помадой и потом, продаются онлайн в Японии

Некоторые японские женщины продают свои использованные маски с пятнами от губной помады онлайн.

Согласно отчету Mainichi, женщина в возрасте 30 лет, живущая в Токио, начала продавать свои использованные маски в августе прошлого года и в течение 24 часов получила несколько запросов.

В течение первого месяца она продала четыре маски за 500 иен (4 доллара) и теперь зарабатывает 3000 иен (23 доллара) в месяц, продавая свои использованные маски, а также нижнее белье и колготки по 1500 иен (11 долларов) и 400-500 иен (3 доллара) за каждую вещь соответственно.

Тенденция получила распространение среди жительниц Японии, в том числе и у школьниц. К примеру, девочка-третьеклассница также начала продавать использованные маски в феврале.

Бывший сотрудник полицейского бюро и адвокат Ясуо Саваи выразил обеспокоенность тем, что школьникам, которые участвуют в таких сделках, может угрожать сексуальное насилие или принуждение к продаже обнаженных фотографий.

Японские законы о развитии молодежи гласят, что покупка использованного нижнего белья у лиц моложе 18 лет является незаконной.

Однако использованные маски не включены, и, по словам Саваи, против них может быть “сложно возбудить уголовное дело”.