1rnd: под Батайском сжигают ампулы с кровью, шприцы и ампутированные конечности
2023-02-05 17:40
1rnd сообщает, что на полигоне под Батайском сжигают ампулы с кровью, медицинские отходы и ампутированные конечности.
Местные жители обратились в районную администрацию с жалобами на едкий дым и запах жженой пластмассы.
Позднее на мини-полигоне Залесье произошло возгорание, и активисты вызвали пожарных.
Когда они прошли на территорию, то увидели ампулы с кровью, шприцы, контейнеры, помеченные надписью «Опасные отходы». Сотрудник полигона рассказал, что здесь сжигают не только медицинские отходы, но и ампутированные конечности.
Опубликовано: Светлана Репина
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Храмова Оксана
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