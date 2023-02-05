1rnd: под Батайском сжигают ампулы с кровью, шприцы и ампутированные конечности

1rnd сообщает, что на полигоне под Батайском сжигают ампулы с кровью, медицинские отходы и ампутированные конечности.

Местные жители обратились в районную администрацию с жалобами на едкий дым и запах жженой пластмассы.

Позднее на мини-полигоне Залесье произошло возгорание, и активисты вызвали пожарных.

Когда они прошли на территорию, то увидели ампулы с кровью, шприцы, контейнеры, помеченные надписью «Опасные отходы». Сотрудник полигона рассказал, что здесь сжигают не только медицинские отходы, но и ампутированные конечности.