Россиянин из НХЛ отказался поддержать лиц нетрадиционной ориентации: раздаются требования его наказания

Защитник Филадельфии Флайерс Иван Проворов отказался выйти на предматчевую раскатку 18 января в форме с символикой ЛГБТ.

Свой поступок хоккеист объяснил тем, уважает личный выбор каждого человека, но предпочитает сохранить верность своим убеждениям и религии.

Репортер Горд Миллер из TSN призвал лигу наказать российского игрока за подобные действия.

Однако в защиту Проворова выступил сам комиссар НХЛ Гэри Беттмэн, который заявил, что хоть НХЛ выступает за инклюзивность, лига уважает права на свободу мнения всех людей.