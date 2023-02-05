Россиянин из НХЛ отказался поддержать лиц нетрадиционной ориентации: раздаются требования его наказания
2023-02-05 18:04
Защитник Филадельфии Флайерс Иван Проворов отказался выйти на предматчевую раскатку 18 января в форме с символикой ЛГБТ.
Свой поступок хоккеист объяснил тем, уважает личный выбор каждого человека, но предпочитает сохранить верность своим убеждениям и религии.
Репортер Горд Миллер из TSN призвал лигу наказать российского игрока за подобные действия.
Однако в защиту Проворова выступил сам комиссар НХЛ Гэри Беттмэн, который заявил, что хоть НХЛ выступает за инклюзивность, лига уважает права на свободу мнения всех людей.
Опубликовано: Сергей Стаалкер
-
Храмова Оксана
Сингапурский TikToker объясняет, почему публикация фотографий билетов на самолет в социальных сетях сопряжена с серьезными рисками
Пользователь Джейсон Хо поделился своим роликом в TikTok, объяснив серьезные риски, связанные с размещением фотографий билетов на самолет в социальных сетях.Подробнее...
-
-