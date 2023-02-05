Сингапурский TikToker объясняет, почему публикация фотографий билетов на самолет в социальных сетях сопряжена с серьезными рисками

Пользователь Джейсон Хо поделился своим роликом в TikTok, объяснив серьезные риски, связанные с размещением фотографий билетов на самолет в социальных сетях.

TikToker предупредил, что любой человек с недобрыми намерениями может внести изменения в рейс, получив доступ к информации, указанной в билете на самолет.

Он использует фотографию влиятельного человека, которую нашел в Facebook. Мужчина показывает, как легко получить доступ к личной информации через билет и внести изменения в существующий рейс Singapore Airlines.

Видео начинается с того, что пользователь TikTok Джейсон Хо перечисляет потенциальные последствия размещения фотографий билетов на самолет в Интернете.

Это могут быть изменения рейса и раскрытие конфиденциальной информации человека, такой, как его полное имя, последние четыре цифры кредитной карты, использованной для покупки билета, дата рождения, адрес электронной почты и номер паспорта.

Затем он объяснил, что использовал фотографию, опубликованную влиятельным лицом в Facebook, в “образовательных целях” и смог легко получить доступ к личной информации и внести изменения в существующий рейс.

Хо показал зрителям фотографию поста влиятельного лица, где он затемнил ее личную информацию и указал на области в билете, которые предоставляют конфиденциальную информацию.

Затем он переходит на веб-сайт Singapore Airlines и нажимает “управление бронированием”, где вводит информацию, указанную в билете влиятельного лица.

После просмотра изображения квитанции о билете Хо указал на небольшую личную информацию, к которой можно получить доступ, включая место пассажира и номер рейса.

Он также объяснил, что рейс можно изменить и отменить, нажав на “изменить рейсы” и “отменить рейсы”.

Хо заверил зрителей, что информация влиятельного лица находится в безопасности, и что он предупредил влиятельного человека о размещении ее билетов на самолет онлайн в будущем.

Видео стало очень популярным и набрало тысячи просмотров и лайков.