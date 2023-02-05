Китайский подросток сожалеет о татуировке на руке стоимостью $115 и получает компенсацию за нее почти в 7 раз больше первоначальной цены

Для большинства людей, которые больше не хотят иметь свои татуировки, это означает, что нужно записаться на процедуры удаления татуировок, которые стоят совсем недешево.

Один китайский подросток пожалел, что нанес татуировку, и смог успешно подать в суд на своего татуировщика, требуя возмещения и дополнительных средств на процедуры удаления из-за его возраста.

17-летний подросток по имени Сяо Чен решил, что хочет тату на руке. Он связался с владельцем тату-салона Сяо Ли, с которым он встретился, чтобы набросать свой новый боди-арт.сообщает China Press .

Взяв с юноши плату в размере 800 юаней (примерно 115 долларов) за татуировки, Ли начал модификацию тела несовершеннолетнего, не проверив его возраст.

Между тем, в Китае запрещено делать татуировки несовершеннолетним без согласия родителей.

Когда парень пожалел о сделанной татуировке, то решил изучить процедуры удаления изображения с тела, которые, как он с удивлением обнаружил, будут стоить дороже, чем сами татуировки.

Полагая, что его татуировщик несет полную ответственность, расстроенный молодой человек подал иск против Ли, требуя извинений, возмещения и 20 000 юаней (примерно 2870 долларов) за заявленную стоимость удаления татуировки.

Ли было приказано вернуть деньги Чену за татуировки, а также заплатить 5000 юаней (примерно 717 долларов), чтобы помочь оплатить их удаление в рамках урегулирования в суде.