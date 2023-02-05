Накачать рельефный пресс проще, чем кажется: если знать, как его тренировать

Мышцы пресса не сложнее накачать, чем любую другую мышечную группу, если знать, как подходить к тренировочному процессу.

Сильные, упругие, красивые. Эпитетов для того, чтобы восхититься подтянутыми мышцами пресса можно найти неисчислимое множество. Но восхищаться, глядя на соседского парня-спортсмена это одно, а вот обзавестись ими самому совершенно иное дело. Здесь необходимо сочетание целого ряда факторов, нацеленных прежде всего на жиросжигание, повышение тонуса и силовых характеристик мышц. А это немыслимо без грамотной диеты и тренинга, который реально позволит достичь поставленной цели и четкой сильной мотивации, чтобы не сойти с дистанции.

Бытует мнение, что мышцы пресса хуже поддаются тренировкам. Это очередной миф, коих мы знаем превеликое множество. Так думают из-за того, что жировая ткань в абдоминальной области держится дольше и менее охотно покидает излюбленное место. Но такова защитная реакция вашего тела – именно в области живота располагаются жизненно-важные органы, которые организм пытается защитить от голода и холода в первую очередь. И это, согласитесь, даже хорошо.

Проблема не в том, что пресс сложно накачать, а в том, что мы не всегда умеем это делать. Иной человек тренируется каждый день, делает тысячи всевозможных скручиваний, а результат оказывается более чем скромный! Все потому, что он не знает одного очень важного секрета: как и любой мышце, прессу после тренинга необходимо время, чтобы восстановиться!