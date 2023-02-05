США не исключают введение санкций против Китая из-за инцидента с аэростатом

Америка может ввести ограничительные меры против КНР. Причина - ситуация со сбитым воздушным шаром.

По словам американского министра транспорта Пита Буттиджича:

"США ясно заявили, что это неприемлемое нарушение американского суверенитета. Я думаю, вы можете ожидать, что любое дальнейшее развитие событий будет надлежащим в ответ на то, что произошло"

Об этом министр заявил в эфире CNN.

По информации Пентагона, такие же летательные аппараты были замечены и ранее в последние годы.

В свою очередь Китай тоже выразил протест Соединенным Штатам из-за нападения на мирный китайский аэростат.

После изучения оборудования, обнаруженного на аэростате, Пентагон высказал уверенность в том, что аппарат был создан для сбора разведданных и опроверг версию Китая о том, что это метеорологический зонд.