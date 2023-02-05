США не исключают введение санкций против Китая из-за инцидента с аэростатом
Америка может ввести ограничительные меры против КНР. Причина - ситуация со сбитым воздушным шаром.
По словам американского министра транспорта Пита Буттиджича:
"США ясно заявили, что это неприемлемое нарушение американского суверенитета. Я думаю, вы можете ожидать, что любое дальнейшее развитие событий будет надлежащим в ответ на то, что произошло"
Об этом министр заявил в эфире CNN.
По информации Пентагона, такие же летательные аппараты были замечены и ранее в последние годы.
В свою очередь Китай тоже выразил протест Соединенным Штатам из-за нападения на мирный китайский аэростат.
После изучения оборудования, обнаруженного на аэростате, Пентагон высказал уверенность в том, что аппарат был создан для сбора разведданных и опроверг версию Китая о том, что это метеорологический зонд.
Опубликовано: Храмова Оксана
-
Храмова Оксана
Китайская спортивная ассоциация предложила запретить курение в ответ на поведение заядлого марафонца-курильщика
Национальный спортивный руководящий орган предложил запретить курение на марафонах после того, как местный бегун стал "вирусным" из-за курения во время соревнований.Подробнее...
-
-