Я всегда прав и еще три критерия, которые расскажут о человеке с низким эмоциональным интеллектом

Эмоциональный интеллект не всегда наша сильная сторона: протестируйте себя на предмет эмпатии, и вы узнаете много нового.

Признаком низкого эмоционального интеллекта может быть неспособность человека выстраивать долгосрочные отношения, поскольку это требует включенности в общение, эмпатии и эмоциональной реакции. Если же партнер по общению этого не получает, оно прерывается.

Люди с низкой эмоциональностью часто не воспринимают критику, и все воспринимают на свой счет, а также не умеют прислушиваться к своим чувствам, и все происходящее соразмеряют со своим мерилом ценностей.

Они нередко обвиняют в своих бедах окружающих, тем самым устраняясь от ответственности. Такой человек просто не задумывается о том, что проблема может крыться в его собственных ошибках и недочетах в поведении и решениях.