Я всегда прав и еще три критерия, которые расскажут о человеке с низким эмоциональным интеллектом
Эмоциональный интеллект не всегда наша сильная сторона: протестируйте себя на предмет эмпатии, и вы узнаете много нового.
Признаком низкого эмоционального интеллекта может быть неспособность человека выстраивать долгосрочные отношения, поскольку это требует включенности в общение, эмпатии и эмоциональной реакции. Если же партнер по общению этого не получает, оно прерывается.
Люди с низкой эмоциональностью часто не воспринимают критику, и все воспринимают на свой счет, а также не умеют прислушиваться к своим чувствам, и все происходящее соразмеряют со своим мерилом ценностей.
Они нередко обвиняют в своих бедах окружающих, тем самым устраняясь от ответственности. Такой человек просто не задумывается о том, что проблема может крыться в его собственных ошибках и недочетах в поведении и решениях.
Опубликовано: Эльза Ли
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Храмова Оксана
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