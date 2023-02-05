Колумбийка стала миллионершей после того, как ей изменил муж

Барранкилья Хосефина Гонсалес выиграла в лотерею крупную сумму денег, когда разводилась с изменившим ей мужем.

Барранкилье в тот момент трудно было завидовать. Год назад она узнала об измене мужа с подругой. У них начался бракоразводный процесс, который мог лишить женщину жилья и возможности оплачивать образование дочери.

Но она случайно приобрела пару лотерейных билетов, и выиграла полтора миллиарда песо. В пересчете на рубли это 23,6 миллиона российских денег.

Неудивительно, что, узнав об этом, с покаянными речами вернулся ее муж. Он хотел начать отношения заново. Но Барранкилья отказалась прощать предателя, ведь у нее есть теперь возможность финансово обеспечить и дочь, и себя саму.