В России мобилизованные граждане сбежали с поезда в Воронежской области

По сообщению газеты «Комерсантъ», мобилизованные граждане сбежали с поезда в Воронежской области.

В России несколько мобилизованных сбежали с поезда в Воронежской области, пишет "Комерсантъ" со ссылкой на свои информированые источники.

Инцидент произошел 4 февраля. Всего с поезда сошло 15 человек, 11 из них вернулись на свои места, а четверо покинули регион.

В свою очередь портал Baza сообщает о шестерых сбежавших мобилизованных в возрасте от 22 до 35 лет. Некоторые из них уехали на такси в Москву.

По сообщению "Комерсантъ" мобилизованные не имели при себе оружия, поэтому усиленных мер работы правоохранительных органов не вводили.