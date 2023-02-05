Daily Mail: Великобритания не будет бойкотировать Олимпиаду-2024 из-за допуска россиян и белорусов
Издание Daily Mail пишет, что Великобритания не будет бойкотировать Олимпиаду 2024 года в случае допуска российских и белорусских спортсменов.
Вместе с тем британское правительство пытается созвать глобальный саммит, чтобы обсудить возможности блокировки атлетов из России и Беларуси.
На 10 февраля намечена встреча министров спорта нескольких стран, которые собираются сформировать коалицию против допуска белорусов и россиян к участию в Олимпиаде.
Ранее МОК заявил, что рассмотрит возможность участия белорусских и российских спортсменов в Олимпийских играх в нейтральном статусе.
Опубликовано: Светлана Репина
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Храмова Оксана
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