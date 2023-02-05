Министр иностранных дел РФ планирует визит в Ирак: МИД разъяснил цели поездки

Сергей Лавров собирается посетить президента и премьер-министра Ирака Абдельлатифа Рашида и Мухаммеда Судани. Также министр иностранных дел должен провести переговоры с Фуадом Хуссйном. Об этом сообщается в МИД РФ.

На официальном сайте ведомства рассказывается о целях визита Сергея Лаврова и намеченных в Ираке встречах.

Во время переговоров с властям Ирака будет обсуждаться активизация торгово-экономического и военно-технического взаимодействия.

Кроме этого, одной из тем для обсуждения станут перспективы наращивания делового партнерства в топливно-энергетической области.

Также представители обеих стран будут говорить о способах продвижения взаимовыгодного сотрудничества в отраслях промышленности и сельского хозяйства.

Как отмечается в МИД России, позиция Ирака по военному российско-украинскому конфликту характеризуется как взвешенная и сбалансированная.

Это особенно явно ощущается на фоне усиленного давления со стороны западных стран.