Десятки человек погибли в результате землетрясения в Турции, число жертв постоянно растет

Землетрясение магнитудой 7,8 (по другим данным 7,9) произошло утром в понедельник в центральной части Турции, сообщил Европейский сейсмологический центр. Погибли по меньшей мере 17 человек, число жертв растет.

Эпицентр землетрясения, произошедшего в 04:17 по местному времени находился на глубине 18 км, примерно в 30 км от города Газиентеп, который насчитывает более 1 млн жителей и является столицей провинции.

Вскоре последовали следующие толчки, самый сильный из которых имел магнитуду 6,7. Сейсмические толчки ощущались и в соседних странах — Ираке, Ливане, Сирии и даже на Кипре.

Губернатор Шанлыурфа Салих Айхан сообщил CNN Turk, филиалу CNN, что только в его провинции погибли по меньшей мере 12 человек. По предварительным данным, обрушилось не менее 34 зданий и погибло не менее 5 человек, сообщил CNN Turk Эрдинч Йылмаз, губернатор южной провинции Османие.

Турция расположена в одной из самых активных сейсмических зон в мире.