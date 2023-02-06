«Граждане Рейха» последовательно разоружаются

По словам нового президента Управления по защите конституции Дирка Пейриля, «Рейхсбюргеры» уже давно находится в поле зрения органов безопасности Нижней Саксонии.

Нижняя Саксония заблаговременно начала последовательно разоружать «граждан Рейха», заявил президент в интервью Немецкому агентству печати в Ганновере.

«Эта группа людей считается абсолютно неблагонадежной с точки зрения закона об оружии», — пояснил Пейриль.

В ходе рейда по местам проживания и офисам «граждан Рейха» федеральная прокуратура арестовала в декабре 25 человек, в том числе бывшего члена Бундестага от АдГ. 22 из арестованных обвиняются в членстве в террористической организации, которая хотела свергнуть политический строй в Германии.

Трое из них родом из Нижней Саксонии: бывший полицейский, врач и адвокат. В число 55 подозреваемых также входит сотрудник Управления уголовной полиции Нижней Саксонии (LKA), который, по данным Министерства внутренних дел, в настоящее время временно освобожден от своих обязанностей в рамках дисциплинарного производства.