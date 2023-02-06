В Японии предупредили ЕС о проблемах, которые возникнут без российского газа

Европа не сможет пополнить свои запасы с ее политикой «потолка цен» на российский газ, предупреждает публицист Кэн Кояма в материале для Nihon Keizai.

Автор напомнил о трудностях, которые возникли в 2022 году и о том, что в реальности их удалось решить лишь благодаря России, которая не перекрыла краны газопроводов несмотря на недружественную риторику со стороны ЕС.

«Европейские цены на газ, которые в какой-то момент взлетели почти до 600 долларов за баррель в пересчете на нефть, упали до уровня примерно в 20% от своего пика. Вместе с тем в будущем запасы будут истощаться, и без российского газа будет трудно пополнить их на следующую зиму», — уверен Кояма.

Он предсказывает рост цен на из без того не дешевый СПГ, из-за возрастающей конкуренции на рынке и другие потрясения, связанные с антироссийскими санкциями.