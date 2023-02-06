Бейонсе удалось побить рекорд по числу обладателей «Грэмми»
Бейонсе получила рекордную 32-ю премию «Грэмми», а Гарри Стайлз премию за лучший альбом года, стало известно на церемонии в Лос-Анджелесе.
Бейонсе вошла в историю с новым рекордом, опередив венгерско-британского дирижера Джорджа Шолти, который в течение 20 лет удерживал пальму первенства с 31 одной премией
Эйфорический танцевальный опус «Ренессанс» был оценен жюри конкурса и удостоен «Грэмми».
«Я стараюсь не быть слишком эмоциональной», — сказала звезда, принимая свой приз.
Она поблагодарила свою семью, в том числе своего покойного дядю Джонни, который помог ей сшить сценические наряды до того, как она стала знаменитой.
Опубликовано: Тарас Медведев
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Наталья
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