Бейонсе удалось побить рекорд по числу обладателей «Грэмми»

Бейонсе получила рекордную 32-ю премию «Грэмми», а Гарри Стайлз премию за лучший альбом года, стало известно на церемонии в Лос-Анджелесе.

Бейонсе вошла в историю с новым рекордом, опередив венгерско-британского дирижера Джорджа Шолти, который в течение 20 лет удерживал пальму первенства с 31 одной премией

Эйфорический танцевальный опус «Ренессанс» был оценен жюри конкурса и удостоен «Грэмми».

«Я стараюсь не быть слишком эмоциональной», — сказала звезда, принимая свой приз.

Она поблагодарила свою семью, в том числе своего покойного дядю Джонни, который помог ей сшить сценические наряды до того, как она стала знаменитой.

