284 человека погибли в результате землетрясения в Турции, более 2300 ранены

В результате землетрясении магнитудой 7,4 в Турции погибли 284 человека, более 2300 получили ранения.

В понедельник, 6 февраля 2023 года, российское информационное агентство ТАСС, со ссылкой на турецкое правительство, сообщило о том, что число погибших в результате землетрясении магнитудой 7,4 в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции возросло до 284.

Помимо прочего, более 2 300 человек получили ранения различной степени тяжести.

Мощные подземные толчки и колебания земной поверхности в Турции также стали причиной обрушения не менее 1700 домов.