Стилист Гоар Аветисян исполнила давнюю мечту Любы с ДЦП

Гоар Аветисян помогла девушке с ДЦП обрести профессию и шанс на успешную жизнь.

Когда родители узнали, что у Любы ДЦП, они решили оставить ее в доме малютки. Девочка выросла, сейчас ей 24 года, и жизнь ее не была сказкой никогда.

Люба почти не может двигать руками, но ее большой мечтой было стать визажистом. И помогла ее осуществить известная стилист Гоар Аветисян.

Девушка, узнав историю Любы, оплатила последней поездку и проживание в Москве. А потом лично научила ее мастерству визажа, которым владеет в совершенстве. Теперь Люба может сама зарабатывать на жизнь, и ее диагноз ей совсем не мешает.