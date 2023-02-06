912 человек погибло от землетрясения в Турции, 5385 раненых

Эту информацию сообщил в своем выступлении президент Турции Реджеп Эрдоган.

Как рассказал турецкий лидер, данное землетрясение стало самым мощным в Турции после 1939 года, его магнитуда составила 7,7 баллов.

По словам Эрдогана, количество погибших от разрушительного землетрясения достигло 912 человек, еще 5385 человек получили ранения разной степени тяжести. Подчеркивается, что данная информация может являться не окончательной, поскольку в настоящее время спасательные службы страны совместно с военными, медиками и другими профильными ведомствами продолжают заниматься разбором завалов.