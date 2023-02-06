В центральном регионе Турции зафиксировано новое землетрясение магнитудой 7,7

Об этом сообщают в РИА Новости. Информация передана из Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

Новые толчки произошли в 13:24 в 59 км от города Кахраманмараш в северо-восточном направлении.

Также есть информация о подземном толчке магнитудой 5,9, который был зафиксирован в Турции тоже вблизи того же города Кахраманмараш, но уже в 77 км.

Новые толчки произошли в Сирии, а именно: в Дамаске, Латакии и некоторых других регионах.