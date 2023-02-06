Эрдоган: 912 человек погибли в результате землетрясения в Турции

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что 912 человек погибли в результате землетрясения в провинции Кахраманмараш.

6 февраля президент Турецкой Республики Тайип Эрдоган в официальном пресс-релизе сообщил о том, что в результате землетрясения магнитудой 7,7 в провинции Кахраманмараш на юго-востоке страны погибли 912 человек, ещё 5385 пострадали.

Помимо прочего, не менее 2800 зданий разрушены из-за стихийного бедствия, которое можно сравнить с землетрясением 1939 года, признанным самым смертоносным в XX веке на территории Турции.

Эрдоган добавил, поисково-спасательные работы, в которых задействованы свыше 9 тысяч спасателей, до сих пор продолжаются.