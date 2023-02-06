Число жертв землетрясения в Турции выросло до 1014 человек, разрушены более 2800 зданий

Глава управления по ЧС Юнус Сезер заявил, что число жертв мощного землетрясения в Турции выросло до 1014 человек, разрушено более 2800 зданий.

6 февраля глава управления по чрезвычайным ситуациям Юнус Сезер в официальном пресс-релизе сообщил о том, что на данный момент число погибших при землетрясении магнитудой 7,7 в Турции составляет 1014 человек, в стране разрушено не менее 2800 зданий.

Ранее сообщалось, что Япония объявила, что направит группу своих спасателей в Турцию, об отправке более 50 спасателей также заявила Молдавия, в свою очередь, страны Европейского союза объявили об отправке 10 поисково-спасательных групп, Чехия отправляет 68 пожарных, Узбекистан - группу специалистов.