Число погибших от землетрясений в Турции возросло до 1948 человек

Турецкие СМИ сообщили о возрастании количества скончавшихся в результате масштабных землетрясений на территории Турции.

Вечером 6 февраля стало известно, что на территории Турции в результате серии землетрясений, самое мощное из которых составляло 7,8 баллов по шкале Рихтера, скончались 1498 человек. Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявлял, что из-за землетрясений в его стране погибли 912 человек. Позднее эту цифру увеличили до 1014 и 1021 соответственно, а сейчас в Турции погибли почти 1500 человек.

Также известно, что в результате мощных подземных толчков в Сирии погибло 403 человека. Также серия землетрясений была зафиксирована в грузинском городе Батуми и южных регионах Казахстана.