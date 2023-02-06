Колосс Родосский - колоссальная статуя бога солнца Гелиоса, которая стояла в древнегреческом городе Родос

2023-02-06 17:57

История строительства такова: В третьем веке до нашей эры Родос оказался в осаде – его пришел захватывать очередной царь Македонии – Деметрий.

Родос выстоял, а македонян отогнали. Забрали их осадные орудия, продали и остались в плюсе. Лишние деньги решили потратить на сооружение мощного монумента в память о славной победе!

Потратили 13 тонн бронзы и около 8 тонн железа – по меркам того времени гигантские ресурсы!

12 лет скульптор Харес создавал свое детище. И, наконец, новое Чудо света было готово!

Простоял Колосс всего полвека, после чего был повален землетрясением.

И так Колосс и оставался в лежачем положении в течение 800 лет. Он был надломлен в районе коленей.

  • Изображение статьи

    В VII веке нашей эры Родос захватили арабы. Халиф Муавия I расплавил статую для перепродажи.

    Покупателем выступил еврейский купец, который увез Колосса по частям в караване из 900 верблюдов.

    К сожалению, от Колосса Родосского в наше время ничего не осталось.

    Более того, ученые до сих пор точно не могут быть уверены в том, где располагалась статуя. Считается, что статуя стояла там, где сейчас стоят два столба у входа в порт Мандраки.

Опубликовано: Антон Райт









Новости СМИ2