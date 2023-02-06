Колосс Родосский - колоссальная статуя бога солнца Гелиоса, которая стояла в древнегреческом городе Родос
История строительства такова: В третьем веке до нашей эры Родос оказался в осаде – его пришел захватывать очередной царь Македонии – Деметрий.
Родос выстоял, а македонян отогнали. Забрали их осадные орудия, продали и остались в плюсе. Лишние деньги решили потратить на сооружение мощного монумента в память о славной победе!
Потратили 13 тонн бронзы и около 8 тонн железа – по меркам того времени гигантские ресурсы!
12 лет скульптор Харес создавал свое детище. И, наконец, новое Чудо света было готово!
Простоял Колосс всего полвека, после чего был повален землетрясением.
И так Колосс и оставался в лежачем положении в течение 800 лет. Он был надломлен в районе коленей.
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В VII веке нашей эры Родос захватили арабы. Халиф Муавия I расплавил статую для перепродажи.
Покупателем выступил еврейский купец, который увез Колосса по частям в караване из 900 верблюдов.
К сожалению, от Колосса Родосского в наше время ничего не осталось.
Более того, ученые до сих пор точно не могут быть уверены в том, где располагалась статуя. Считается, что статуя стояла там, где сейчас стоят два столба у входа в порт Мандраки.
Опубликовано: Антон Райт