Колосс Родосский - колоссальная статуя бога солнца Гелиоса, которая стояла в древнегреческом городе Родос

История строительства такова: В третьем веке до нашей эры Родос оказался в осаде – его пришел захватывать очередной царь Македонии – Деметрий.

Родос выстоял, а македонян отогнали. Забрали их осадные орудия, продали и остались в плюсе. Лишние деньги решили потратить на сооружение мощного монумента в память о славной победе!

Потратили 13 тонн бронзы и около 8 тонн железа – по меркам того времени гигантские ресурсы!

12 лет скульптор Харес создавал свое детище. И, наконец, новое Чудо света было готово!

Простоял Колосс всего полвека, после чего был повален землетрясением.

И так Колосс и оставался в лежачем положении в течение 800 лет. Он был надломлен в районе коленей.