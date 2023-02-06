Ржавчина растений – одна из основных болезней, которые встречаются в наших садах

Её опасность в том, что она забирает у растения воду, снижая урожайность, декоративность, вызывает ранний листо- и хвоепад а также плохо поддаётся лечению системными фунгицидами.

1. Ржавчина заразна только короткое время

2. Некоторые растения невозможно излечить от ржавчины никогда

3. От ржавчины легко защититься, но сложно избавиться

4. Большинство современных фунгицидов ржавчину не берут

Опустим лечение ржавчины полностью и углубимся в защиту от неё:

Первой в голову приходит мысль рассадить подальше растения, которые могут передавать ржавчину друг другу, особенно если уже были замечены симптомы.

Например, груша и можжевельник казацкий, сосна обыкновенная и пион, сосна кедровая и смородина, газон и лещина, берёза и лиственница, тсуга и болиголов, рябина и можжевельник обыкновенный, сосна обыкновенная и осина – список можно продолжать долго.

Пользы от этого будет немного:

Во-первых, данные растения могут расти у Ваших соседей, а грибы чихать хотели на ваши заборы.

Во-вторых, споры ржавчинных грибов могут пересекать океаны. Акцент делаем не на этом.

У большинства ржавчинных грибов есть 4 стадии, которые грубо можно поделить на весна-лето-осень-зима.

Весной гриб продолжает жить на прошлогодних растительных остатках растения-хозяина, далее ближе к лету меняет хозяина и развивается на нём.

Дальнейшая смена хозяина происходит ближе к концу лета или осени. После этого гриб опадает на землю вместе с листопадом этого хозяина и на нём же зимует, дожидаясь начала весенней стадии.

Это примерная схема развития многих ржавчинных грибов в Подмосковье, однако в зависимости от вида гриба количество стадий может быть другим, а сроки могут не совпадать кардинально. В других регионах России особенно.

Изучить фенологию ржавчинного гриба, с которым вы столкнулись – гораздо важнее, чем разлучать общих хозяев.

Это важно для того, чтобы защищать растение в тот период, когда и происходит заражение. А не с весны по осень.

Например, в случае с ржавчиной можжевельника казацкого, можжевельник обрабатываем защитными препаратами в апреле с наступлением тепла.

А грушу обрабатываем в июне во время перелёта спор с можжевельника на неё. В остальное время бережём химию для других болезней.

Препараты для профилактики:

Контактные фунгициды. К ним практически не возникает резистентности у гриба.

Поэтому часто менять их нет необходимости. Это могут быть препараты химических групп меди (медный купорос, бордоская жидкость, Абига Пик…), железа (железный купорос), серы (Тиовит Джет, Кумулус, ФАС…), йода (ФармаЙод).

Очень хороший эффект показывает добавление в рабочий раствор прилипателей (Липосам, AXENHANCE и др).

Кроме того, эффект есть даже от использования прилипателя без фунгицида, так как он создаёт на растении защитную плёнку, не давая споре гриба заразить его. С прилипателем повторная обработка не требуется, а без него рекомендуется.

Виды стволовой ржавчины (например, ржавчина можжевельника на можжевельнике, пузырчатая ржавчина сосны на сосне кедровой или Веймутова, пузырчатый смоляной рак на сосне обыкновенной и тд) не излечимы.

Однако здесь есть несколько оговорок:

Во-первых, заражённое дерево способно прожить много лет, прежде чем начнётся чего постепенное усыхание.

Во-вторых, помогает избавиться от стволовой ржавчины обрезка больных ветвей до здоровых тканей. Хотя в случае заражение основного ствола это не прокатит.

В-третьих, относительно недавно на рынке появились различные стволовые инъекции фунгицидов, которые способны если не излечить дерево, то по крайней мере значительно замедлить развитие болезни. Правда это очень дорого.

В случае с лиственными хозяевами, болезнь не сохраняется в растении и покидает его сразу, как оно сбросит все заражённые листья.

Ещё ни одна груша никогда не умерла от ржавчины (однако гибель могут вызвать другие болезни и факторы).